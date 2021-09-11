В Самаркандской области 74 человека массово отравились на свадьбе

На свадьбе у жителя махалли «Алгар» Ургутского района Самаркандской области, которая состоялась 12 июля этого года, отравились в общей сложности 74 человека. Об этом передает Repost со ссылкой на Daryo.uz. Как уточняют в издании, о произошедшем стало известно спустя несколько месяцев.

Согласно информации, 13 июля этого года в больницу были госпитализированы 37 человек, 14 июля - еще 31 человек.

В свою очередь, региональный департамент Санэпидблагополучия не был уведомлен о ситуации в установленные сроки. Об этом ответственная организация сообщила 15 июля через прокуратуру региона.

У всех госпитализированных пациентов наблюдались такие симптомы, как тошнота, рвота, боли в области живота, диарея, холодный пот и повышение температуры тела. По данным анализа клинических симптомов заболевания, у 13 больных отмечалась безостановочная рвота, диарея и повышение температуры тела до 37-38 градусов. По этой причине у 13 пациентов была диагностирована тяжелая степень пищевой токсикоинфекции, у 61 - пищевая токсикоинфекция средней тяжести.

Отмечается, что в результате оказанной медицинской помощи состояние пациентов улучшилось, 19 июля всем были даны разрешения отправиться домой.

В протоколе осмотра от 22 июля этого года бактериологической лаборатории отдела СЭС Ургутского района отмечено, что по анализам, взятым у 74 больных, у 18 из них были обнаружены микробы стафилококка аэриус.