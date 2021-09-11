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  • 11 сентябрь 2021 8:06
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В Самарканде начал работу узбекско-финский вуз

Впервые в Узбекистане высококвалифицированных педагогов будут готовить на основе финского опыта. 

 

В Самарканде начал работу узбекско-финский вуз

 

По оценкам Международной программы контроля за образованием PISA, Финляндия занимает лидирующее место по уровню школьного образования. Одним из основных показателей успешности системы образования является подготовка педагогических кадров. В  «Стране тысячи озер»  профессия учителя – одна из самых уважаемых и востребованных. При этом становятся школьным педагогом, лишь пройдя самый строгий отбор – из 30% лучших выпускников педагогических факультетов в школы отбираются «самые-самые» (по статистике, это примерно 12%).

 

С целью внедрения передового европейского опыта в Узбекистане  с нового учебного года при Самаркандском государственном университете  начал свою работу узбекско-финский педагогический институт. Студентами   нового вуза в  этом году стали  2160 абитуриентов. 


- На базе вуза созданы пять факультетов, - говорит исполняющий обязанности директора   узбекского–финского педагогического   института при СамГУ  Акрам Бегматов.-Основными образовательными направлениями определены педагогика, дошкольное образование, искусствоведение, иностранные языки,  гуманитарные, точные и естественные науки. Здесь будут готовить специалистов по 14 направлениям.

 

По словам А. Бегматова, согласно подписанному меморандуму, здесь по европейским методикам, наряду с местными учеными, будут преподавать  специалисты ведущих финских вузов. Серьезное внимание в учебном процессе будет отведено  практическому применению  полученных знаний на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

 

Учебный процесс осуществляется на узбекском, русском и таджикском языках. Из зачисленных в высшее учебное заведение абитуриентов студенты получают образование пропорционально на дневном, вечернем и заочном отделениях. Предусмотрена также магистратура.


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