В Самарканде начал работу узбекско-финский вуз

Впервые в Узбекистане высококвалифицированных педагогов будут готовить на основе финского опыта.

По оценкам Международной программы контроля за образованием PISA, Финляндия занимает лидирующее место по уровню школьного образования. Одним из основных показателей успешности системы образования является подготовка педагогических кадров. В «Стране тысячи озер» профессия учителя – одна из самых уважаемых и востребованных. При этом становятся школьным педагогом, лишь пройдя самый строгий отбор – из 30% лучших выпускников педагогических факультетов в школы отбираются «самые-самые» (по статистике, это примерно 12%).

С целью внедрения передового европейского опыта в Узбекистане с нового учебного года при Самаркандском государственном университете начал свою работу узбекско-финский педагогический институт. Студентами нового вуза в этом году стали 2160 абитуриентов.





- На базе вуза созданы пять факультетов, - говорит исполняющий обязанности директора узбекского–финского педагогического института при СамГУ Акрам Бегматов.-Основными образовательными направлениями определены педагогика, дошкольное образование, искусствоведение, иностранные языки, гуманитарные, точные и естественные науки. Здесь будут готовить специалистов по 14 направлениям.

По словам А. Бегматова, согласно подписанному меморандуму, здесь по европейским методикам, наряду с местными учеными, будут преподавать специалисты ведущих финских вузов. Серьезное внимание в учебном процессе будет отведено практическому применению полученных знаний на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Учебный процесс осуществляется на узбекском, русском и таджикском языках. Из зачисленных в высшее учебное заведение абитуриентов студенты получают образование пропорционально на дневном, вечернем и заочном отделениях. Предусмотрена также магистратура.