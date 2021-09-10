В участковых избирательных комиссиях Самарканда задействовано 14 тысяч человек

Состоялось очередное заседание 7-й Самаркандской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Узбекистан. На заседании под началом председателя комиссии Ф. Тошева был рассмотрен вопрос об утверждении состава участковых избирательных комиссий.





Согласно Избирательному кодексу участковая избирательная комиссия формируется окружной избирательной комиссией не менее чем за сорок дней до выборов и состоит из пяти-девятнадцати членов, включая председателя, заместителя председателя и секретаря.

При необходимости количество членов участковой избирательной комиссии может быть изменено.

Кандидаты в члены участковой избирательной комиссии выдвигаются органами самоуправления граждан, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, обсуждаются на заседаниях районных и городских Кенгашей народных депутатов и рекомендуются для утверждения в соответствующую окружную избирательную комиссию. .

В соответствии с этим порядком районные и городские Кенгаши области сформировали состав комиссий по избирательным участкам на своей территории и представили их в 7-ю Самаркандскую окружную избирательную комиссию по выборам Президента Республики Узбекистан.

Окружная избирательная комиссия в ходе заседания проверила состав участковых избирательных комиссий в соответствии с требованиями, установленными законом, и приняла решение утвердить состав комиссий на 1111 избирательных участках области.

Всего привлечено 13 974 человека. Из них 5929 (42 процента) составляют женщины. Шестьдесят три процента от общего числа членов, или 8 800 человек, работали в избирательных комиссиях на предыдущих выборах и имеют опыт в этой области.

По сфере деятельности 49% (6851 человек) являются работниками системы народного образования, 19% (2721 человек) - представители органов самоуправления граждан, 15% (2721 человек) - сотрудники государственных организаций и учреждений, 229 человек - представители ННО.

На заседании также были рассмотрены другие вопросы, относящиеся к компетенции окружной избирательной комиссии, и приняты решения. По окончании встречи в районном областном пресс-центре прошел брифинг для представителей СМИ.

Председатель 7-й Самаркандской окружной избирательной комиссии по выборам Президента Республики Узбекистан Ф. Тошев проинформировал о проделанной комиссией работе, в частности, об утверждении состава участковых избирательных комиссий и их полномочий.

На мероприятии журналисты получили ответы на свои вопросы.

Зарина Хакбердиева