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  • 10 сентябрь 2021 10:54
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Хищение газа почти на 3 миллиарда сумов выявили в Самаркандской области

Это стало результатом проверок, которые в августе провели сотрудники регионального управления компании "Худудгаз Метрология".
 

Хищение газа почти на 3 миллиарда сумов выявили в Самаркандской области

 

В прошлом месяце в Самаркандской области обнаружили 12 случаев незаконного подключения к газовой сети – нарушителями оказались местные предприятия.

Они фактически похитили "голубое топливо" и успели сэкономить на его оплате свыше 2,8 млрд сумов. Согласно подсчетам, этого хватило бы на удовлетворение нужд 24 тыс домохозяйств в течение полугода.

Собранные во время инспекций материалы уже передали правоохранителям, сообщает Спутник.уз.

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