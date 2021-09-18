Хищение газа почти на 3 миллиарда сумов выявили в Самаркандской области

Это стало результатом проверок, которые в августе провели сотрудники регионального управления компании "Худудгаз Метрология".

В прошлом месяце в Самаркандской области обнаружили 12 случаев незаконного подключения к газовой сети – нарушителями оказались местные предприятия.





Они фактически похитили "голубое топливо" и успели сэкономить на его оплате свыше 2,8 млрд сумов. Согласно подсчетам, этого хватило бы на удовлетворение нужд 24 тыс домохозяйств в течение полугода.





Собранные во время инспекций материалы уже передали правоохранителям, сообщает Спутник.уз.