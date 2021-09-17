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  • 10 сентябрь 2021 10:50
  • 17

Сколько самаркандских абитуриентов стали студентами?

Завершены тестовые испытания для поступления в высшие учебные заведения республики. Сколько же самаркандских абитуриентов стали студентами?
 

Сколько самаркандских абитуриентов стали студентами?

 

Как сообщает Самтуринфо со ссылкой на  Cамаркандское областное  отделение  Государственного тестового центра  в этом году  в различные вузы страны поступили 18 989 самаркандцев. 

В разрезе  городов и районов больше всего новых студентов -  уроженцы города Самарканда,  Кошрабадского и Нарпайского районов.  Менее всего в студенческом   «призыве» в этом году  представителей  из Самаркандского, Джамбайского и Ургутского районов.

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Общество / Новости Самарканда
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