Сколько самаркандских абитуриентов стали студентами?

Завершены тестовые испытания для поступления в высшие учебные заведения республики. Сколько же самаркандских абитуриентов стали студентами?

Как сообщает Самтуринфо со ссылкой на Cамаркандское областное отделение Государственного тестового центра в этом году в различные вузы страны поступили 18 989 самаркандцев.





В разрезе городов и районов больше всего новых студентов - уроженцы города Самарканда, Кошрабадского и Нарпайского районов. Менее всего в студенческом «призыве» в этом году представителей из Самаркандского, Джамбайского и Ургутского районов.