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  • 10 сентябрь 2021 10:25
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Самаркандская пещера - загадка человечества

В Самаркандской области в предгорных массивах Зарафшанского хребта расположена одна пещера, которая до сих пор считается загадкой для человечества.

 

Самаркандская пещера - загадка человечества

 

 

Киевская пещера была открыта в 1972 году учеными спелеологами из Киевской научной лаборатории спелеологических исследований, давшими название уникальной местности. Начиная 1972 года здесь ежегодно проводились научные экспедиции, которые каждый раз устанавливали новые глубины данной пещеры. 

 

В 1977 году Всесоюзная спелеологическая экспедиция установила точную глубину шахты   пещеры – 990 метров и обнаружила цепь проточных озер глубиной почти 2 метра. Чередующиеся вертикальные шахты глубиной почти 100 метров внутри пещеры образуют красивые наклонные галереи с длиной от 30 до 50 метров. Температура воздуха здесь колеблется от 3 до 5 градусов.

 

Самаркандская пещера - загадка человечества

 

 

Сточные воды вытекают в одно глубоководное озеро глубиной до 10 метров, что придает пещере по настоящему сказочный вид. Но попасть на это озеро невозможно даже с аквалангом, трудно протиснуться сквозь узкие щели шахт.


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