Самаркандская пещера - загадка человечества

В Самаркандской области в предгорных массивах Зарафшанского хребта расположена одна пещера, которая до сих пор считается загадкой для человечества.

Киевская пещера была открыта в 1972 году учеными спелеологами из Киевской научной лаборатории спелеологических исследований, давшими название уникальной местности. Начиная 1972 года здесь ежегодно проводились научные экспедиции, которые каждый раз устанавливали новые глубины данной пещеры.

В 1977 году Всесоюзная спелеологическая экспедиция установила точную глубину шахты пещеры – 990 метров и обнаружила цепь проточных озер глубиной почти 2 метра. Чередующиеся вертикальные шахты глубиной почти 100 метров внутри пещеры образуют красивые наклонные галереи с длиной от 30 до 50 метров. Температура воздуха здесь колеблется от 3 до 5 градусов.

Сточные воды вытекают в одно глубоководное озеро глубиной до 10 метров, что придает пещере по настоящему сказочный вид. Но попасть на это озеро невозможно даже с аквалангом, трудно протиснуться сквозь узкие щели шахт.