Поощрены строители Самарканда

Строительная индустрия Узбекистана одна из самых активно развивающихся отраслей экономики. В республике широко строятся промышленные и объекты соцкультбыта, школы, детсады и социальное жильё.





В стране функционируют многочисленные предприятия по выпуску цемента, кирпича, гипсокартона и других строительных материалов. В честь огромной армии работников строийиндустрии, закон установил профессиональный праздник — День работников сферы строительства, который отмечается второе воскресенье августа.

Праздничную дату утвердили в 2017 году Указом Президента Шавката Мирзиёева. Документ принят в целях ускорения осуществляемых в республике строительных и созидательных работ, широкой пропаганды успехов, достигаемых в сфере строительства, и стимулирования специалистов, а также с учетом предложений широкой общественности, работающей в строительной сфере.

В развитие строительной индустрии страны большой вклад вносят также предприниматели Самарканда, под руководством которых работают сотню, тысячи работников, вместе создавая ряд грандиозных и уникальных строительных объектов. Один из таких успешных строительных компаний- «Enter Engineering». Стройкомпания занимается реализацией крупных проектов.

На данный момент работники трудятся над строительством туристического комплекса вдоль гребного канала в Самаркандском районе, модернизацией международного аэропорта «Самарканд», реконструкцией одного из священных мест в исламском мире-комплекса Имама аль Бухари и многим другим. Только на строительной площадке турзоны трудятся около 5600 рабочих.

Администрация холдинга организовала для своих работников настоящий праздник. Выступая с речью, хоким Самаркандского района Носир Мавлонов зачитал поздравительное письмо главы области Э.Турдимова, адресованное всем работникам отрасли. Он выразил труженикам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.

С профессиональным праздником строителей поздравил также руководитель строящегося туристического комплекса Уктам Латыпов. Отличившихся работников поощрили профессиональными наградами и памятными подарками.

В честь строителей устроили праздничный концерт с участием самаркандских артистов.

Зарина Хакбердиева