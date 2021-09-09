» » » Поощрены строители Самарканда
﻿
  • 9 сентябрь 2021 22:03
  • 41

Поощрены строители Самарканда

Строительная индустрия Узбекистана одна из самых активно развивающихся отраслей экономики. В республике широко строятся промышленные и объекты соцкультбыта, школы, детсады и социальное жильё.

 


В стране функционируют многочисленные предприятия по выпуску цемента, кирпича, гипсокартона и других строительных материалов. В честь огромной армии работников строийиндустрии, закон установил профессиональный праздник — День работников сферы строительства, который отмечается второе воскресенье августа.

 

Праздничную дату утвердили в 2017 году Указом Президента Шавката Мирзиёева. Документ принят в целях ускорения осуществляемых в республике строительных и созидательных работ, широкой пропаганды успехов, достигаемых в сфере строительства, и стимулирования специалистов, а также с учетом предложений широкой общественности, работающей в строительной сфере.

 

В развитие строительной индустрии страны большой вклад вносят также предприниматели Самарканда, под руководством которых работают сотню, тысячи работников, вместе создавая ряд грандиозных и уникальных строительных объектов. Один из таких успешных строительных компаний- «Enter Engineering». Стройкомпания занимается реализацией крупных проектов.

 

На данный момент работники трудятся над строительством туристического комплекса вдоль гребного канала в Самаркандском районе, модернизацией международного аэропорта «Самарканд», реконструкцией одного из священных мест в исламском мире-комплекса Имама аль Бухари и многим другим. Только на строительной площадке турзоны трудятся около 5600 рабочих.

 

Администрация холдинга организовала для своих работников настоящий праздник. Выступая с речью, хоким Самаркандского района Носир Мавлонов зачитал поздравительное письмо главы области Э.Турдимова, адресованное всем работникам отрасли. Он выразил труженикам свое глубокое уважение и наилучшие пожелания.

 

С профессиональным праздником строителей поздравил также руководитель строящегося туристического комплекса Уктам Латыпов. Отличившихся работников поощрили профессиональными наградами и памятными подарками.

 

В честь строителей устроили праздничный концерт с участием самаркандских артистов.

 

Зарина Хакбердиева


Похожие статьи:
﻿
Как идет строительство турзоны вдоль гребного канала?

Как идет строительство турзоны вдоль гребного канала?

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

Мониторинг строительных работ туристического центра вблизи мемориального комплекса Имама аль-Бухари

Новости Самарканда
﻿
Самарканд экспортировал около 33 тонн строительных материалов

Самарканд экспортировал около 33 тонн строительных материалов

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде отпраздновали День работников сельского хозяйства

В Самарканде отпраздновали День работников сельского хозяйства

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самарканде обсудили вопросы строительства и архитектуры

В Самарканде обсудили вопросы строительства и архитектуры

Общество / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика