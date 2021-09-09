Журналистика, коррупция, фактчекинг…

В Самарканде завершился четырехдневный семинар-тренинг "Расследование коррупции и проверка фактов для журналистов". Инициатор учебных программ- Агентство США по глобальным медиа. В качестве тренеров были приглашены корреспондент «Голоса Америки» в Узбекистане Навбахор Имамова, эксперт из Украины Алексий Сивак, старший медиа-консультант «Интерньюс» Олег Хоменок. Тренинг проводился с участием журналистов из Самарканда, Навои, Сурхандарьи.





В рамках мастер-класса журналистов проинформировали о том, как лучше освещать происходящие события, какие форматы журналистского материала использовать, как лучше создавать контент для аудитории.

-Первая образовательная программа подобного рода при содействии Агентства США по глобальным медиа впервые была проведена в Узбекистане в 2019 году,-говорит одна из тренеров, руководитель проектов развития и обучения Инна Дубинский. –Тогда наш проект поддержали многие эксперты, в том числе Посол Узбекистана в США Жавлону Вахобову. С тех пор наши мастер-классы посетили более ста журналистов, которые создали свыше 120 материалов, фото- и видеорепортажей разных форматов. Это очень большая отдача. Сейчас мы видим плоды своего труда. Я очень надеюсь, что шестой по счету семинар-тренинг, который состоялся в древнем городе, станет таким же результативным.

Представители Агентства США по глобальным медиа поделились с узбекскими журналистами с основами практики журналистики по освещению коррупции и фактчекингу- инструменту, который поможет давать полезную информацию, без воды, преувеличения. По словам экспертов, в сфере журналистики существует правило-должны быть как минимум два источника информации, чтобы они были подтверждены и действительно достоверны.

В рамках тренинга для участников был организован пресс-тур в свободную экономическую зону «Ургут». Также была организована встреча с хокимом области Эркинжоном Турдимовым. На встрече, которую модерировала корреспондент «Голос Америки» Навбахор Имамова, представители СМИ обратились к руководству области с вопросом о его личных инициативах по предотвращению коррупции, политике открытости, сложной ситуации в деятельности хокимията и его обращении к прессе.

Откровенно и искренне отвечая на вопросы, Э.Турдимов отметил, что, прежде всего, особое внимание, уделяемое политике открытости в нашей стране, является главным фактором борьбы с коррупцией.

-Благодаря свободе слова в социальных сетях, регулярным встречам с населением, выездным приемам граждан сегодня невозможно скрыть трудности в любой сфере, - сказал хоким. - Как отметил глава нашего государства, «пути назад нет, вся работа будет продолжаться по принципу открытости».

На протяжении четырех дней у участников сессий была возможность рассказать о себе, журналистской деятельности, трудностях во время освещения критических материалов. По завершению тренингов журналисты выразили желание ежегодно участвовать в подобных практических семинарах.

Зарина Хакбердиева