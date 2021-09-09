Новый ректор СамГАСИ приступила к работе

Постановлением Кабинета Министров от 30 августа 2021 года ректором Самаркандского государственного архитектурно-строительного института назначена квалифицированный специалист из Турции Чидем Джанбай Туркйилмаз.
На встрече, прошедшей в Самаркандском государственном архитектурно-строительном институте с участием заместителя министра строительства Республики Узбекистан У. Тураева и должностных лиц Самаркандского областного хокимията, новый руководитель института была представлена преподавателям, профессорам и студентам вуза.
Уза