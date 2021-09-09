 В Нарпайском районе построят новое здание Кадастрового агентства

Сегодня в Нарпайском районе Самаркандской области был заложен первый камень в фундамент нового здания Кадастрового агентства и районного филиала Палаты государственных кадастров.

Новый объект возводит Best Continental, его проектная стоимость составлет 2 миллиарда 26 миллионов сумов.

На строительной площадке присутствовали должностные лица региональных управлений Кадастрового агентства и Государственной кадастровой палаты, ветераны отрасли, а также хоким района и руководители секторов, которые ознакомились с проектом здания.