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  • 9 сентябрь 2021 9:05
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В Нарпайском районе построят новое здание Кадастрового агентства

Сегодня в Нарпайском районе Самаркандской области был заложен первый камень в фундамент нового здания Кадастрового агентства и районного филиала Палаты государственных кадастров.

 

В Нарпайском районе построят новое здание Кадастрового агентства

 В Нарпайском районе построят новое здание Кадастрового агентства

 

 

Новый объект возводит Best Continental, его проектная стоимость составлет 2 миллиарда 26 миллионов сумов.

 

На строительной площадке присутствовали должностные лица региональных управлений Кадастрового агентства и Государственной кадастровой палаты, ветераны отрасли, а также хоким района и руководители секторов, которые ознакомились с проектом здания.


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