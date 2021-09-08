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  • 8 сентябрь 2021 18:51
  • 86

83-летнему жителю Самарканда врачи подарили вторую жизнь

Последние пять месяцев для 83-летнего Вячеслава Костина оказались тяжелыми. Частое мочеиспускание, дискомфорт, острые боли и ощущение жжения в уретре. Это симптомы аденомы предстательной железы, сказали пенсионеру врачи при госпитализации больного. К тому же ультразвуковое исследование показало наличие камня в мочевом пузыре. Медики срочно провели операцию.

 


Вячеслава Костина прооперировали в клинической городской больнице №1 в Самарканде. Операция оказалась тяжелой. На больничной койке бывший ученый и агроном уже почти месяц. Справится с послеоперационными болями,  и пройти весь курс реабилитации помогает верная супруга.

 

По словам врачей, такое заболевание, как аденома предстательной железы, в большинстве случаев наблюдается у мужчин пожилого и старческого возраста. Во время хирургического вмешательства с мочевого пузыря больного вытащили камень довольно-таки большого размера.

 

Супруга нашего героя Татьяна Костина сердечно благодаря медиков, говорит, что ее супругу подарили вторую жизнь. В знак безграничной благодарности она вручила оперировавшему врачу букет цветов.

 

Благодаря укреплению материально-технической базы и современному медицинскому оборудованию в клинической городской больнице №1 нередко проводят подобные и более сложные виды операций. Здесь работают 12 врачей, 45 медицинских работников-медсестер и санитарок.

 

Еще несколько лет назад медучреждение находилось в плачевном состоянии, условия работы не соответствовали современным стандартам. После капитального ремонта больница полностью модернизировалась. Она рассчитана на 55 койко-мест.

 

Зарина Хакбердиева

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