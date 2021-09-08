В Самарканде автомобиль Cobalt попал в ДТП. Два человека погибли

Авария произошла 27 августа этого года в 06:30 на 136-м километре международной трассы М37 Самарканд-Бухара-Туркменбаши.





Автомобиль Cobalt, ехавший с большой скоростью, не справился с управлением и сбил пешехода на обочине дороги, а затем врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пешеход и один несовершеннолетний юноша, находящийся на тот момент в машине.

Первоначальное следствие показало, что водитель Cobalt превышал установленную норму скорости. Расследованием инцидента занимается Следственный отдел Пахтачийского РОВД.