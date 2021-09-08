» » » В Самарканде автомобиль Cobalt попал в ДТП. Два человека погибли
﻿
  • 8 сентябрь 2021 14:42
  • 468

В Самарканде автомобиль Cobalt попал в ДТП. Два человека погибли

Авария произошла 27 августа этого года в 06:30 на 136-м километре международной трассы М37 Самарканд-Бухара-Туркменбаши.

 

В Самарканде автомобиль Cobalt попал в ДТП. Два человека погибли

 

Автомобиль Cobalt, ехавший с большой скоростью, не справился с управлением и сбил пешехода на обочине дороги, а затем врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пешеход и один несовершеннолетний юноша, находящийся на тот момент в машине.

 

Первоначальное следствие показало, что водитель Cobalt превышал установленную норму скорости. Расследованием инцидента занимается Следственный отдел Пахтачийского РОВД.


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде Lada Largus столкнулась с грузовиком Mercedes. Два человека погибли, двое-госпитализированы

В Самарканде Lada Largus столкнулась с грузовиком Mercedes. Два человека погибли, двое-госпитализированы

Новости Самарканда
﻿
Два человека погибли и двое госпитализированы при ДТП в Самарканде

Два человека погибли и двое госпитализированы при ДТП в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
В результате ДТП в Самарканде погиб водитель, не включивший поворотник

В результате ДТП в Самарканде погиб водитель, не включивший поворотник

Новости Самарканда
﻿
Два человека погибли в ДТП в Самарканде

Два человека погибли в ДТП в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде 14-летний подросток на Tracker врезался в столб: есть погибший

В Самарканде 14-летний подросток на Tracker врезался в столб: есть погибший

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика