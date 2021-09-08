Главпочтамт в Самарканде приобрел новый облик

Старинное здание главной почты Самарканда, которому более века, а построено оно было в 1910 году, реконструировано и сдано в эксплуатацию. Реставраторы постарались над тем, чтобы самаркандское почтовое отделение было отремонтировано без потери первозданного вида. Внешний фасад Главпочтамта с уникальным архитектурным решением не слишком видоизменился, как и прежде он окрашен в светлый тон, однако, немного лишился колорита старины.





Современный облик в связи с капитальным ремонтом приобрели также практический зал обслуживания клиентов, а также залы для проведения тренингов и семинаров. Они оснащены современным оборудованием.

По словам администрации Самаркандского филиала акционерного общества «Узбекистон почтаси», здание региональной почты было отремонтировано 20 лет назад. После недавней реконструкции расширились виды оказания почтовых услуг населению, а для этого на почте созданы все условия. В день сюда поступает более ста обращений, пересылаются свыше 500 различных писем и посылок. Для своевременной доставки работникам почтовой службы переданы 2 электромотоцикла.

Наряду с этим Главпочтамт в Самарканде внедрил новую услугу – гибридную почту. Заказчик направляет почтовому оператору отправляемые документы в электронном виде с адресами получателя и отправителя. Они впоследствии распечатываются в ближайшем к получателю почтовом офисе, упаковываются в конверты и доставляются в максимально короткий срок. Одним словом, с модернизацией здания созданы хорошие условия для работы и для клиентов, и для персонала.

Зарина Хакбердиева