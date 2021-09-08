Что будет, если кредит не будет погашен вовремя? «Ничего не будет!» - подумали некоторые граждане, перестали платить задолженность по кредиту и отвечать на звонки сотрудников банка. Что же стало причиной такого поведения и какие последствия могут возникнуть?





Наш герой в 2019 году, до вспышки коронавируса, получил в банке ссуду на сумму в 103 миллиона сумов на покупку автомобиля. Но по какой-то причине деньги не вернул, его машина отправлена на штрафстоянку до погашения кредита.

-Место, где мы стоим, это штрафная автостоянка, где временно находится моя машина,-говорит задолжник. - Для покупки автомобиля в 2019 году я обратился в банк за кредитом. Мне выделили кредит в размере 103 миллиона сумов. Так как в 2019 году по всему миру объявили пандемию, я не смог погасить кредит. Сейчас остался 81 миллион сумов, остальную часть я заплатил. В скором времени погашу всю сумму. Я хочу попросить, чтобы мне вернули машину. Обращаясь к нашим горожанам, хочу сказать, чтобы они вовремя погасили свой долг и не попали в мою ситуацию.

В период пандемии Центральный банк Республики Узбекистан рекомендовал кредиторам пересмотреть условия кредитных договоров и предоставить заёмщикам льготный период по выплате основного долга займа сроком до 01.10.2020 года с продлением сроков окончания выплат. В период действия строгих карантинных мер многие заёмщики оказались в трудном финансовом положении, и, банки практически не предпринимали к ним строгие меры.

Однако, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, карантинные ограничения были сняты, заёмщики вернулись на свои рабочие места, но задолженность по кредиту погашать всё равно не стали. И теперь банки предпринимают меры для возврата выданного кредита и процентов по нему.

Большинство граждан, как и наш герой, еще не закрыли свои кредиты. Что будет с заемщиком в случае непогашения кредита? Чтобы прояснить этот вопрос, мы поговорили со специалистом розничного отдела банка.

-Несмотря на то, что заканчивается время, выделенное нашим Президентом в поддержку кредиторов о возмещении долга, граждане не спешат погасить долг, -говорит специалист. -В случае нарушения условий договора, документы кредиторов отправляются в торгово-промышленную палату, в компетенцию которой входит взыскание задолженности. Если и в этом случае кредитор не возвращает банку деньги, мы вынуждены обратиться в гражданский суд.

Таким образом, заёмщику придется вернуть не только кредит, но и оплатить все расходы судебного разбирательства. Во избежание неприятных и невыгодных для клиента последствий мы просим их вовремя погасить свой долг. Если дело передадут в Бюро исполнительного принуждения, то и тогда заёмщик должен будет оплатить государственную пошлину, при этом возможно, что на его имущество будет наложен арест и оно будет выставлено на торги. До погашения всей задолженности, он не сможет выехать за пределы страны.

По словам банкиров, в первую очередь, надо знать, что на сумму просроченного долга начисляются пени в полуторакратном размере, что еще больше увеличивает задолженность.

Во-вторых, если задолжник будет игнорировать звонки работников банка, то они будут посылать письма и придут домой не только к заёмщику, но и к поручителю и созаёмщику, что тоже весьма неприятно. Кроме всего этого, несвоевременная выплата по кредиту отрицательно скажется на кредитной истории, что в будущем может сыграть не в пользу должника.

Зарина Хакбердиева