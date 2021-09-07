Детский клуб «Альтаир» для участников фотоконкурса организовал яркий праздник

Летом текущего года детский клуб «Альтаир» объявлял дистанционный конкурс фотографий с участием героев творческой команды «Алладин». Родители и их малыши собрали необычную выставку фотоснимков, на которых запечатлены самые запоминающиеся моменты праздников. Процесс создания экспозиции стал настоящей социальной акцией: семьи оказались вовлеченными в интересный вариант совместного досуга.

Участники конкурса поделились теми фотографиями из домашнего архива, которые напомнили о прошедших шоу-программах детского клуба не только им самим, но и всей веселой команде алладиновцев. Всего поступило около 200 фотоснимков, среди них есть и наиболее старые. Так, например, фото десятилетней давности. Интерьер детского клуба уже не такой, как раньше, но герои-Дед Мороз и Снегурочка такие же-добрые, веселые, приветливые.

По завершению конкурса для всех участников в родном для большинства юных самаркандцев детском клубе «Альтаир» был организован праздник, где конкурсанты вместе с родителями могли отдохнуть и насладиться яркой сказочной программой.

У гостей на протяжении всего вечера была возможность наблюдать за трюками фокусника, поучаствовать в шоу мыльных пузырей, анимматоров, потанцевать под веселую музыку и просто весело провести время в кругу любимых людей.

Зарина Хакбердиева