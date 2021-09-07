В Самарканде предприниматель незаконно использовал логотип Hugo Boss для своего магазина

В Самаркандском областном центре защиты интеллектуальной собственности выявили факт использования товарного знака Hugo Boss без согласия правообладателя. Позже вывеска была демонтирована. Об этом сообщает

В Агентстве по интеллектуальной собственности напомнили, что в соответствии с законодательством использование товарного знака без разрешения правообладателя является нарушением исключительного права на товарный знак.

«Использование товарного знака без заключения лицензионного соглашения наносит ущерб имиджу и репутации первоначального предпринимателя, и в результате отвлечения внимания потребителя он покупает товары, думая, что это настоящий бренд, в результате чего страдают обе стороны», - говорится в сообщении.