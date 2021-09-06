» » » В Самарканде задержан водитель «Дамаса» за неповиновение инспектору ГУБДД
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  • 6 сентябрь 2021 17:57
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В Самарканде задержан водитель «Дамаса» за неповиновение инспектору ГУБДД

Инспекторы областного ГУБДД задержали водителя  «Дамаса» за неповиновение законным требованиям об остановке транспортного средства. УВД предоставило информацию о видеозаписи задержания гражданина, пытавшегося скрыться от сотрудника ГУБДД.

 

В Самарканде задержан водитель «Дамаса» за неповиновение инспектору ГУБДД

 

Сотрудниками дорожно-патрульной службы 28 августа в 17:40 на проспекте Навои для проверки документов была предпринята попытка остановки автомобиля «Дамас», однако водитель транспортного средства не остановился и попытался скрыться.

 

В связи с этим инспектор К.Рашидов и работники БПИ, служащие неподалеку, начали преследование нарушителя. Во время движения водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. 

 

В Самарканде задержан водитель «Дамаса» за неповиновение инспектору ГУБДД

 

Когда сотрудник ДПС при задержании попросил водителя представить документы на машину, у него их не оказалось. На месте был составлен протокол, а автомобиль помещен на временную штраф-стоянку.


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