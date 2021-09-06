Учебный год в школах Самарканда начался в традиционной форме

Сегодня в учебных заведениях Самаркандской области начался новый учебный год. Первый учебный день в 1260 общеобразовательных школ вилоята прошел под девизом «Давайте жить свободно и благополучно в новом Узбекистане».

В традиционной первой школьной линейке, прошедшей общеобразовательной школе №8 г. Самарканда принял участие хоким области Э. Турдимов. Он поздравил учителей и учащихся с тридцатилетием независимости и началом нового учебного года.

- В прошлом году из-за пандемии нам пришлось начать учебный год онлайн, - сказал Э. Турдимов. - Благодаря процессу вакцинации, усилиям по предотвращению распространения болезни мы в этом году начинаем учебный год в традиционной форме. Но все же необходимо соблюдать правила карантина, нельзя быть равнодушными к собственному здоровью. Учителя и родители, ученики должны помнить об этом.

Хоким области, обращаясь к учащимся, призвал эффективно использовать созданные условия, осваивать границы науки, становиться людьми, которые внесут свой вклад в развитие нашей страны.

Творческая группа STV.UZ также побывала в городской школе №37. Первый звонок в данном учебном заведении прозвенел для 140 первоклассников. Они получили в подарок 12 видов школьных принадлежностей, рюкзак и комплект учебников.

На сегодняшний день в школе учатся 1534 ученика, работают 84 педагога. День знаний в школах начался с урока независимости, на котором ученикам рассказали о достижениях республики за тридцать лет.

Зарина Хакбердиева