В Ургуте оштрафован гражданин, незаконно срубивший ореховое дерево

Ореховое дерево было спилено жителем махалинского схода граждан «Камангарон». Об этом стало известно во время рейда сотрудников Ургутской районной инспекции по экологии и охране окружающей среды. Позже мужчина признался, что дерево препятствовало процессу строительных работ, оно было спилено в связи с необходимостью продолжения строительства.

Согласно части 1 статьи 79 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности виновный был оштрафован на 1 миллион 225 тысяч сумов.





В соответствии с постановлением Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию упорядочения использования деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, а также порядка выдачи разрешений в сфере их использования» размер ущерба, причиненный природе, оценивается в 4 410 000 сумов.