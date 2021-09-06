» » » В Ургуте оштрафован гражданин, незаконно срубивший ореховое дерево
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  • 6 сентябрь 2021 11:39
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В Ургуте оштрафован гражданин, незаконно срубивший ореховое дерево

Ореховое дерево было спилено жителем махалинского схода граждан «Камангарон». Об этом стало известно во время рейда сотрудников Ургутской районной инспекции по экологии и охране окружающей среды. Позже мужчина признался, что дерево препятствовало процессу строительных работ, оно было спилено в связи с необходимостью продолжения строительства.

 

В Ургуте оштрафован гражданин, незаконно срубивший ореховое дерево

 

Согласно части 1 статьи 79 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности виновный был оштрафован на 1 миллион 225 тысяч сумов.


В соответствии с постановлением Кабинета Министров «О мерах по дальнейшему совершенствованию упорядочения использования деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, а также порядка выдачи разрешений в сфере их использования» размер ущерба, причиненный природе, оценивается в 4 410 000 сумов.


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