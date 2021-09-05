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  • 5 сентябрь 2021 22:50
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Представители ИБР ознакомились с историческими достопримечательностями Самарканда

В Ташкенте состоялось 46-ое ежегодное заседание Совета управляющих Исламского банка развития (ИБР). В ходе встречи страны-члены ИБР обсудили широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития, а также институциональные вопросы.

 

Представители ИБР ознакомились с историческими достопримечательностями Самарканда

 

В рамках данного визита участники ознакомились с достопримечательностями Самарканда. Делегация посетила комплекс имама аль-Бухари, где была предоставлена информация об истории деятельности мусульманского ученого, а также созданные условия для совершения паломничества.

 

Представители ИБР ознакомились с историческими достопримечательностями Самарканда

 

Также гости посетили мавзолей Амира Тимура, площадь Регистан, комплекс Шахи Зинда и были поражены многовековой историей и духовным богатством города, пишет пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.


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