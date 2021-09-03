Bees Airline начала летать из Киева в Самарканд

Ранее в Минтрансе говорили, что компания должна получить разрешение на полеты в Узбекистан. Украинский лоукостер Bees Airline 30 августа совершил свой первый полет из Киева в Самарканд, следует из данных сервиса Flight Radar. Рейс 7B801 длился 4 часа 29 минут.

Компания открыла продажи билетов в начале августа. Однако через несколько дней Министерство транспорта выступило с заявлением, в котором говорилось, что Bees Airline не обращалась по поводу запуска регулярных рейсов в Узбекистан.

Не обращалась также по поводу чартерных рейсов по маршруту Киев-Самарканд-Киев.

В министерстве напомнили, что зарубежные авиакомпании должны получать разрешение в Агентстве гражданской авиации — только после этого можно начинать продавать билеты.

Ведомство попросило иностранные авиакомпании строго соблюдать права пассажиров и обязанности перевозчика. Там также напомнили, что сейчас между Узбекистаном и Украиной есть договоренность только по направлению Ташкент — Киев.

Однако Bees Airline не только совершила запланированный полет, но и продает билеты на следующий рейс, который состоится 6 сентября.