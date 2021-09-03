Самаркандцы получили возможность смотреть новый телеканал

1 сентября в Узбекистане в тестовом режиме начал свою работу новый телеканал Renaissance TV. В Самарканде вещание канала доступно в цифровом формате на 31 ТВК.

По словам председателя Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана Фирдавса Абдухоликова, на канале будут освещаться изменения, происходящие в Новом Узбекистане, проводимые реформы, творчество, а также жизнь и проблемы простых людей. Первоочередное внимание будет уделяться национальным интересам человека и нашей страны.

В тестовом режиме в эфире канала транслируются редкие шедевры узбекского кино, а также художественные и документальные фильмы последних лет, классические и современные мелодии, концертные программы известных артистов.

В настоящее время сформированы творческие и технические группы телеканала, полным ходом идет подготовка к полноценной трансляции. Стоит отметить, что благодаря данному проекту СТВ также возвращается в телевизионный эфир и уже в скорое время самаркандцы вновь увидят и услышат позывные родной самаркандской телерадиокомпании в эфире канала Renaissance TV.