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  • 3 сентябрь 2021 10:09
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В праздничные дни во всех медучреждениях организованы дежурства врачей

Для обеспечения выполнения поручений правительства и Минздрава по охране здоровья населения с 1 по 5 сентября в Самаркандской области организовано круглосуточное дежурство по оказанию квалифицированных медицинских услуг. Медпункты созданы в общественных местах, торжественных мероприятиях и местах массового скопления людей.

 

В праздничные дни во всех медучреждениях организованы дежурства врачей

 В праздничные дни во всех медучреждениях организованы дежурства врачей

 

Также для дежурства в праздничные дни во всех районных семейных поликлиниках, многопрофильных центрах действуют бригады врачей и медсестер, которые работают в установленном порядке с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

 

Только в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной помощи и во всех районных и городских отделениях в штатном режиме непрерывно работают 70 врачей, 400 медсестер, всего более 500 медицинских работников.


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