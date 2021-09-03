 В праздничные дни во всех медучреждениях организованы дежурства врачей

Для обеспечения выполнения поручений правительства и Минздрава по охране здоровья населения с 1 по 5 сентября в Самаркандской области организовано круглосуточное дежурство по оказанию квалифицированных медицинских услуг. Медпункты созданы в общественных местах, торжественных мероприятиях и местах массового скопления людей.

Также для дежурства в праздничные дни во всех районных семейных поликлиниках, многопрофильных центрах действуют бригады врачей и медсестер, которые работают в установленном порядке с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба областного управления здравоохранения.

Только в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной помощи и во всех районных и городских отделениях в штатном режиме непрерывно работают 70 врачей, 400 медсестер, всего более 500 медицинских работников.