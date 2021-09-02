Награждена группа сотрудников УВД Самаркандской области

Мероприятие открыл начальник областного УВД полковник Шавкат Рахмонов. Он поздравил всех присутствующих с Днем Независимости и рассказал о реформах и нововведениях в системе внутренних дел за годы независимости.

В ходе мероприятия 4 сотрудника были награждены медалью «Шухрат», 97 сотрудников-памятным знаком «Мустақилликнинг 30 йиллиги», 2 сотрудникам присвоены специальные звания майора и 1 сотруднику-капитана.

Кроме того, 22 работника УВД награждены различными ведомственными знаками МВД, почетными грамотами, памятными часами и денежным вознаграждением.