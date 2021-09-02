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  • 2 сентябрь 2021 15:28
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Награждена группа сотрудников УВД Самаркандской области

Мероприятие открыл начальник областного УВД полковник Шавкат Рахмонов. Он поздравил всех присутствующих с Днем Независимости и рассказал о реформах и нововведениях в системе внутренних дел за годы независимости.

 

Награждена группа сотрудников УВД Самаркандской области

 

В ходе мероприятия 4 сотрудника были награждены медалью «Шухрат», 97 сотрудников-памятным знаком «Мустақилликнинг 30 йиллиги», 2 сотрудникам присвоены специальные звания майора и 1 сотруднику-капитана.

 

Награждена группа сотрудников УВД Самаркандской области

 

Кроме того, 22 работника УВД награждены различными ведомственными знаками МВД, почетными грамотами, памятными часами и денежным вознаграждением.


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