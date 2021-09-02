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  • 2 сентябрь 2021 15:11
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Молодежь обучена основам предпринимательства

Сорок молодых людей в Самарканде получили сертификаты об окончании краткосрочных курсов Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан. На протяжении 15 дней преподаватели школы обучали молодежь по 28 направлениям. Учебные курсы были организованы для слушателей Центра профессионального обучения KOIKA.

 


Высшая школа в Самарканде была создана в марте текущего года в соответствии с Указом главы государства.  Основным направлением нового института является обучение бизнесу, ознакомление молодых незанятых людей с основами предпринимательской деятельности. За короткое время ребята учатся составлять бизнес-план, проходить государственную регистрацию, открывать банковские счета, брать льготные кредиты и субсидии. Учебные курсы проводятся абсолютно бесплатно.

 

Следует отметить, что с момента функционирования Высшей школы в Самаркандской области бесплатно прошли обучение и сертифицированы около 700 человек, желающих начать собственный бизнес. В настоящее время бизнес-идею хотят реализовать более 250 предприимчивых людей, а остальные работают над разработкой проектов.

 

Зарина Хакбердиева


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