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  • 2 сентябрь 2021 14:50
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2 сентября-День смерти Ислама Каримова

Со дня смерти Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова прошло пять лет. Лидер страны после тяжелой болезни скончался 2 сентября 2016 года. Ему было 78 лет. Ислам Каримов согласно его завещанию похоронен на территории мечети Хазрет-Хизр в Самарканде.

 


Святыня за прошедшие годы преобразилась, по инициативе президента Шавката Мирзиеева здесь возведен мавзолей, который сегодня является одним из самых почитаемых мест. Почтить светлую память узбекского лидера приезжают гости со всего мира.

 

Сегодня, 2 сентября, представители широкой общественности во главе с хокимом области Эркинжоном Турдимовым возложили венки к подножию памятника Исламу Каримову. Зачитаны суры из Корана в память о великих заслугах первого руководителя в период правления независимым Узбекистаном. Напомним, Ислам Каримов правил страной 25 лет.

 

Зарина Хакбердиева

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