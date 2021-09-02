Лола Каримова-Тилляева рассказала о месте упокоения отца в Самарканде

Напомним, Ислам Каримов похоронен в Самарканде на кладбище Хазрати Хизр недалеко от мемориального комплекса Шахи Зинда.

"Если вы родом из Самарканда, вы скорее всего узнаёте эту улицу на фото. Эта улица связывает пространства между прошлым и настоящим, тем миром и этим. С правой стороны находится старейшее кладбище Самарканда, а с левой стороны на возвышении находится мавзолей Президента и один из важнейших и древнейших памятников, занесённых в список Всемирного наследия Юнеско, мечеть Хазрат Хизр. Эта одна из самых почитаемых духовных обителей Самарканда, находится она на наиболее возвышенной части города, откуда открывается захватывающий дух панорамный вид на древний Самарканд, с его куполами и минаретами, площадью Регистан и всем архитектурным комплексом Биби Ханум.

Хазрат Хизр является первой мечетью, построенной в Самарканде. Она была воздвигнута в VIII веке нашей эры под покровительством Кутейбы ибн Муслима. Мечеть находилась за пределами древнего города. Расположившись на перекрёстке важнейших торговых путей, связывающих Восток и Запад, она с высоты приветствовала проходящие мимо неё караваны, идущие по Шелковому Пути из Индии, Китая, Ирана…

По древней легенде, построить на этом месте мечеть Кутейбе приказал святой Хазрат Хизр.

Хазрат Хизр был праведником, жившим после пророка Ибрахима. Господь одарил праведника Хизра своей милостью и знаниями сокровенного. Согласно мнению толкователей Корана, именно святой Хизр, упомянут в Коране в Суре «Пещера». В ней говорится о том, как Хизр научил Пророка Мусу (Моисей/Mouses) терпеть и не гневаться и не осуждать людей за те вещи и действия, смысла которых он не знает.

По преданиям, он мог озеленить пустыни, отсюда и его имя - Хизр (зелёный). С именем Хазрат Хизра связано много легенд и притч.

Так, одна из легенд гласит, что каждому в жизни даётся встретится с Хазрат Хизром хоть раз, и что он может прийти к человеку в разных обличьях. Благословенную жизнь проживет тот человек, который при встрече не обидит его, и по настоящему большой удачей будет, если человек сможет распознать в незнакомце Хазрат Хизра, ибо не всем дано его узнать.

В начале XIII века мечеть Хазрат Хизр была разрушена в результате монгольского нашествия. Позднее она была восстановлена и свой сегодняшний вид приобрела в XIX веке.

Мечеть включена в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В годы независимости проводились работы по консервации этого уникального памятника древности.

3 сентября 2016 года рядом с мечетью Хазрат Хизр был похоронен Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов", - написала Лола Тилляева.