Как делают шёлковую бумагу

Мастера бумажной фабрики «Мерос» под Самаркандом по древней технологии производят бумагу из тутового дерева. За блеск, мягкость и используемое сырьё её прозвали шёлковой.

Есть в пригороде Самарканда очаровательный уголок – кишлак Конигиль. В 2020 году он получил статус туристической деревни. Теперь сюда организовывают экскурсию. Туристы гуляют по благоустроенной территории вдоль реки Сиаб, посещают мастер-классы в мастерских местных ремесленников и покупают сувениры местного производства.

Главная достопримечательность Конигиля – бумажная фабрика «Мерос», мастера которой производят знаменитую самаркандскую шёлковую бумагу по древней технологии.



Ремесленник Зариф Мухтаров привечает каждого, даже одинокого посетителя своей бумажной мастерской. Он потратил на изучение процесса изготовления бумаги и его восстановление многие годы.

Мастер рассказывает, что техника изготовления бумаги из тутового дерева существовала в Самарканде ещё полторы тысячи лет назад. Товар пользовался высоким спросом. Бумага была качественной, белой и долговечной. Она не боялась влаги: намокшие листы можно было распрямить и высушить. По словам Зарифа Мухтарова, грызуны, насекомые и другие вредители не ели шёлковую бумагу, а труды, написанные на ней нашими предками много веков назад, до сих пор передают знания.



Мастер Ëкуб показывает, как создаётся самаркандская бумага.

После вываренные волокна измельчаются в ступе при помощи водяной мельницы. Говорят, раньше на территории деревни Конигиль было 400 мельниц. Они использовались для изготовления бумаги, а также мололи зерно. Сейчас несколько мельниц восстановлены.

Вернёмся к изготовлению бумаги. Мельница измельчает отваренные волокна тутового дерева в кашицу. Эту массу вымачивают в прямоугольных формах. Отсюда выйдут листы нужного размера: А5, А4, А3, А2.

На этом этапе бумагу можно подкрасить, добавив в воду натуральные красители – гранат, луковая шелуха, орех, усьма и другие.Затем листы держат под прессом. Им нужно разгладиться на стенде и высохнуть. Летом каждый лист сохнет 4-5 часов, а зимой – до двух дней.

В сухой бумаге можно увидеть шёлковые прожилки. Это волокна тутового дерева, из которых состоят листы.

На такой бумаге удобно писать ручкой, чернилами, карандашом. Её даже можно использовать для печати на принтере. В отличие от белоснежной офисной бумаги шёлковая обладает более мягким цветом и создаёт менее агрессивный контраст с текстом – глаза читателя меньше устают.

В лавке при мастерской продают чистые листы бумаги, открытки из нее и даже одежду.