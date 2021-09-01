Ветераны спорта вознаграждены

В городе Самарканде состоялся круглый стол с участием ветеранов спорта из Самарканда, которые стали победителями республиканских, мировых и международных соревнований, чемпионами Азии.

На встрече 18 ветеранам спорта Советом ветеранов спортивных организаций Узбекистана при содействии Главного управления туризма и спорта области были вручены нагрудные знаки ”Узбекистон спорт фахрийси " и удостоверения.

Напомним, что до сих пор около 60 ветеранов спорта получили такие значки и удостоверения, сообщает пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.