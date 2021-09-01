В Булунгуре сгорело 20 магазинов

Пожар возник на территории ООО «Булунғур буюм савдо комплекси» в Булунгурском районе Самаркандской области. О возгорании 20 магазинов сообщает областное управление по чрезвычайным ситуациям.

Для тушения пожара на место происшествия выехали 10 пожарных и спасательных бригад. Пожар был полностью потушен в 13:26.

В результате ЧП сгорели 5 магазинов ООО «Булунғур буюм савдо комплекси» и 15 прилегающих магазинов на втором этаже здания.

В инциденте никто не пострадал, причина пожара и материальный ущерб выясняются. По факту происшествия ведется расследование.