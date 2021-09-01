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  • 1 сентябрь 2021 9:50
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Ректором СамГАСИ назначен турецкий профессор

Решением Кабинета Министров № 550 от 30 августа 2021 года ректором Самаркандского государственного архитектурно-строительного института назначена Чидем Джанбай Туркйилмаз.

 

Ректором СамГАСИ назначен турецкий профессор

 

Как стало известно, профессор работает на кафедре архитектуры в техническом университета Йылдыз в Турции.

 

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт — современное учебное заведение, ориентированное на исследования, профессиональные и педагогические традиции и постоянно совершенствующее образовательные технологии, методологии и темы научных исследований.

 

Высшее учебное заведение осуществляет комплексную подготовку специалистов в области строительства, архитектуры, инженерных коммуникаций, городского хозяйства и управления.


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