В Самарканд прибыл министр экономического развития Мальдивской Республики

Делегация во главе с министром экономического развития Мальдивской Республики Файазом Исмаилом посетила Самарканд в рамках предстоящего ежегодного заседания Совета управляющих Исламского банка развития. Мероприятие пройдет в Ташкенте с 1 по 4 сентября.





В составе делегации замминистра финансов Мальдивской Республики Шариф Ахмед, генеральный директор по политическим вопросам Мунир Мариям и др. По словам делегатов, о Самарканде, который известен всему миру величием и уникальностью старинных памятников, они узнали из интернета, и всегда мечтали увидеть воочию один из древнейших городов мира. Гости побывали в усыпальнице Амира Тимура, на площади Регистан, медресе Тилля-Кари.

-Я всегда мечтал побывать в Самарканде-это изумительный город,-сказал Файаз Исмаил. –У вас удивительная архитектура, великолепие достопримечательностей, сохранившихся по сей день, просто завораживает. Мы планируем принять участие в 46-ом Совете управляющих Исламского банка развития. Наша цель-реализовать новые проекты в Узбекистане, создать рабочую силу, обеспечить занятость населения. Речь идет об инициативах по развитию малого и среднего бизнеса, образования, инфраструктурного строительства, здравоохранения и повышению качества жизни в сельской местности.

В работе Совета примут участие 57 управляющих, представители международных организаций, бизнесмены, ученые и другие – всего более 2 тысяч человек.

Зарина Хакбердиева