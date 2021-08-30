» » » Около 100 представителей СМИ Самарканда награждены нагрудными знаками
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  • 30 август 2021 21:45
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Около 100 представителей СМИ Самарканда награждены нагрудными знаками

Журналисты, работники газетных изданий, телевизионщики, пресс-секретари госорганизаций, блогеры. Около ста представителей средств массовой информации собрались в большом зале областного хокимията, чтобы получить свою заслуженную награду-памятный знак в честь 30-летия независимости Республики Узбекистан.

 


Собравшихся в зале поздравил хоким вилоята Эркинжон Турдимов.

 

Руководитель региона отметил, какую важную роль представляют средства массовой информации по донесению населению достоверной информации и в освещении мероприятий. Э. Турдимов поблагодарил тех, кто своим самоотверженным трудом служит в нелегкой работе.

 

В завершение мероприятия творческим людям, проявляющим особую приверженность освещению главных событий области, вручен памятный знак «Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 30 йиллиги».

 

В числе награжденных и работники сайта STV.UZ-редактор и корреспондент таджикской редакции Шахло Ахророва, корреспондент русской редакции Зарина Хакбердиева и региональный корреспондент информационной программы «Замон» телеканала «Севимли» Озод Нурмухаммедов.

 

Зарина Хакбердиева


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