Около 100 представителей СМИ Самарканда награждены нагрудными знаками

Журналисты, работники газетных изданий, телевизионщики, пресс-секретари госорганизаций, блогеры. Около ста представителей средств массовой информации собрались в большом зале областного хокимията, чтобы получить свою заслуженную награду-памятный знак в честь 30-летия независимости Республики Узбекистан.





Собравшихся в зале поздравил хоким вилоята Эркинжон Турдимов.

Руководитель региона отметил, какую важную роль представляют средства массовой информации по донесению населению достоверной информации и в освещении мероприятий. Э. Турдимов поблагодарил тех, кто своим самоотверженным трудом служит в нелегкой работе.

В завершение мероприятия творческим людям, проявляющим особую приверженность освещению главных событий области, вручен памятный знак «Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 30 йиллиги».

В числе награжденных и работники сайта STV.UZ-редактор и корреспондент таджикской редакции Шахло Ахророва, корреспондент русской редакции Зарина Хакбердиева и региональный корреспондент информационной программы «Замон» телеканала «Севимли» Озод Нурмухаммедов.

Зарина Хакбердиева