В Самаркандской области открыт конноспортивный комплекс

Впервые в Узбекистане в рамках постановления президента страны открыт конноспортивный комплекс. Он расположился в Пастдаргомском районном управлении охраны Национальной гвардии Узбекистана. Официальное открытие нового объекта состоялось при участии должностных лиц области и любителей конного спорта.





Выступавшие отмечали, что принятый ряд постановлений руководителя страны способствует дальнейшему развитию конного спорта, и подчеркнули необходимость уделения особого внимания популяризации современного пятиборья и поло.

В будущем это место будет служить в качестве школы для молодых наездников, желающих освоить навыки конного мастерства. В новом комплексе молодежь сможет заниматься конным спортом, троеборьем, поло, современным пятиборьем. Занятия будут проводить сотрудники Национальной гвардии.

В конноспортивном комплексе содержатся пока четыре лошади породы Карабаир, привезенные из Сурхандаринской области. Животных содержат в конюшнях, которые специально оборудованы для этого. Когда нужно выгуливать лошадей или устроить для них тренировки, их выводят на отдельную площадку.

По словам опытных наездников, лошади породы Карабаир больше подходят при организации и проведении национальных конноспортивных соревнований. Основной задачей и направлением деятельности Школы является увеличение поголовья лошадей породы Карабаир

В конце мероприятия была организована национальная игра купкари, которая вызвала большой интерес у всех участников. В ходе игры военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии продемонстрировали свое мастерство верховой езды.

Зарина Хакбердиева