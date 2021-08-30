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  • 30 август 2021 18:10
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В Самаркандской области открыт конноспортивный комплекс

Впервые в Узбекистане в рамках постановления президента страны открыт конноспортивный комплекс. Он расположился в Пастдаргомском районном управлении охраны Национальной гвардии Узбекистана. Официальное открытие нового объекта состоялось при участии должностных лиц области и любителей конного спорта.

 


 

Выступавшие отмечали, что принятый ряд постановлений руководителя страны способствует дальнейшему развитию конного спорта, и подчеркнули необходимость уделения особого внимания популяризации современного пятиборья и поло.

 

В будущем это место будет служить в качестве школы для молодых наездников, желающих освоить навыки конного мастерства. В новом комплексе молодежь сможет заниматься конным спортом, троеборьем, поло, современным пятиборьем. Занятия будут проводить сотрудники Национальной гвардии.

 

В конноспортивном комплексе содержатся пока четыре лошади породы Карабаир, привезенные из Сурхандаринской области. Животных содержат в конюшнях, которые специально оборудованы для этого. Когда нужно выгуливать лошадей или устроить для них тренировки, их выводят на отдельную площадку.

 

По словам опытных наездников, лошади породы Карабаир больше подходят при организации и проведении национальных конноспортивных соревнований. Основной задачей и направлением деятельности Школы является увеличение поголовья лошадей породы Карабаир

 

В конце мероприятия была организована национальная игра купкари, которая вызвала большой интерес у всех участников. В ходе игры военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии продемонстрировали свое мастерство верховой езды.

 

Зарина Хакбердиева


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