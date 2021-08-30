Модернизация хлопкоочистительного завода в Нарпайской районе

Около 80 единиц различных тракторов, 6 единиц хлопкоуборочных машин, 2 зерноуборочных комбайна, 1 экскаватор, 3 грузовика и около 200 различных сельскохозяйственных агрегатов. На покупку техники общество с ограниченной ответственностью «Мароканд Сифат» потратило около 55 миллиарда сумов. Современное оборудование используется для сельхозработ в новом модернизирующемся предприятии.

Общество с ограниченной ответственностью «Мароканд Сифат», начиная с 2018 года, кластерным методом занимается выращиванием хлопка-сырца и его глубокой обработкой. Предприятие создано в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 января 2018 года «О мерах по внедрению современных форм организации хлопково-текстильного производства».

Развитие хлопководства в Узбекистане всегда было в центре внимания правительства и сегодня данная сфера берет все больше оборотов и базируется именно на кластерном подходе. Это позволяет создавать несколько десятков взаимосвязанных производств и снижать операционные затраты. Участники кластера находятся в тесном взаимодействии, однако при этом не конкурируют друг с другом. Со временем рынок начинает воспринимать кластер, как единую компанию, где можно сразу приобрести широкую гамму продуктов.

Хлопкоочистительный завод по переработке хлопка-сырца, расположенный в Нарпайском районе, был приобретен в рассрочку на пять лет. Согласно договору, за прошедшие три года обществом выплачено 6 миллиардов 219 миллионов сумов, оставшиеся 6218,0 млн. сумов будут выплачены до конца 2022 года. Старое оборудование на заводе постепенно модернизируется, территория благоустраивается, а старые постройки ремонтируются. Только на покрытие асфальта было потрачено около 18 миллиардов сумов.

Для глубокой переработки хлопка-сырца обществом ежегодно вводятся в эксплуатацию новые производственные мощности. В частности, текстильное предприятие. В первом квартале 2021 года в городе Акташ Нарпайского района построена и введена в эксплуатацию прядильная фабрика мощностью 5000 тонн волокна в год. Предприятие до своего запуска находилось в плачевном состоянии, благодаря капиталовложению и внедрению новой линии, завод экспортировал 397 тонн пряжи на сумму 842,5 тысячи долларов США. По состоянию на 1 августа общий объем экспорта компании составил 5351,5 тыс. долларов США.

На территории кластера также налажена линия производства Турции и Германии по сортировке, обеззараживанию, обработке и нанесению покрытия на семена. В настоящее время в сутки можно обработать 24-30 тонн семян.

Руководством общества «Мароканд Сифат» на заброшенной территории завода построен и сдан в эксплуатацию завод по переработке хлопкового масла. Здесь налажено производство нескольких видов потребительских товаров. Семена, полученные из хлопка-сырца, выращенного кластерным методом, полностью перерабатываются. Сегодня мощность завода составляет от 70 до 100 тонн технических семян в сутки. С 2018 года по настоящее время создано более 1000 новых рабочих мест с целью организации вновь созданных производственных предприятий и сельскохозяйственной деятельности. Сумма платежей в бюджет и внебюджетные целевые фонды составляет в среднем 11 миллиардов сумов в год.

Наряду с производством, кластерное предприятие занимается благотворительным делом. В городе Акташе строится и вводится в эксплуатацию современный детский сад на 60 мест. Детское дошкольное учреждение построено согласно духу времени и современным стандартам. Дошколят ожидает комплексное трехразовое питание, возможность развивать творческие навыки, изучать различные дисциплины.

Кроме того, в Нарпайском районе на месте старой нефункционирующей больницы за счет ООО «Мароканд Сифат» ведется строительство одной школы и еще одного дошкольного образовательного учреждения. В каждом из двухэтажных объектов будут учиться, и воспитываться по 120 учеников и дошколят.

Немало работ кластер проделал в социальной сфере. Для оказания помощи социально уязвимому слою населения и выведения малообеспеченных семей из бедности общество добровольно участвует в безвозмездной передаче коров в поддержку этих семей. Благотворительная помощь также оказана в разгар пандемии. Всего бедным семьям роздано продуктов питания на 242 миллиона сумов и 300 овец.

Зарина Хакбердиева

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