Какое оно – «плечо» для женщин?

Десятки женщин в кризисной ситуации находят пристанище в Каттакурганском центре реабилитации и адаптации женщин, расположенном в махалле «Мундиён». Мы посетили его, чтобы узнать не только о созданных условиях, но и судьбах женщин, их детей.

Открытие первых центров в области состоялось в январе 2019 года. Помнится, как в двухэтажном здании, расположенном в поселке Фархад на территории махалли «Чупонота» состоялось торжественное открытие первого шелтера, где были созданы хорошие условия для временного пребывания детей и женщин. Помимо комнат отдыха, здесь были оборудованы - парикмахерская, швейный цех, где женщины должны были приобретать новые профессии. На втором этаже разместился медицинский пункт для оказания помощи по восстановлению здоровья постояльцам шелтера. Для них же было предусмотрено бесплатное питание. Открытие подобных центров было запланировано во всех районах области. Однако многие из них функционировали для «галочки», а созданные там условия не соответствовали требованиям времени.

Изначально предполагалось, что работа центра будет направлена на оказание целевой неотложной медицинской, психологической, социальной, педагогической, правовой и иной помощи женщинам, находящимся в тяжелом социальном положении, в том числе столкнувшимся с семейными проблемами и бытовым насилием. Но специалисты не «просидели» на своих местах, так как им не выплачивалась заработная плата. Их привлекали как общественников.





В мае текущего года, согласно Постановлению Президента «О дополнительных мерах по реабилитации женщин, пострадавших от насилия», шелтеры были упразднены. На их месте открылись центры реабилитации и адаптации женщин, которые стали продолжением начатого дела и оказывают помощь жертвам насилия. На сегодняшний день в области их насчитывается лишь два - в поселке Фархад и Каттакурганском районе.

- Центр рассчитан на девять человек, из которых три - места для детей, хотя фактически их проживает больше, - говорит директор Каттакурганского центра реабилитации и адаптации женщин Хулкар Курбонова. - Сейчас мы не можем принять новых людей, потому что нет комнат, хотя мы не имеем право держать их длительное время, но и выгнать на улицу женщину, понимая, что ей некуда идти тоже не правильно.

В штате сотрудников всего двое - это директор и медработник. Психолога, юриста и других специалистов нет. Правда, в крайних случаях директор приглашает к женщинам психолога из близлежащей школы.

-К нам поступают женщины психологически подавленные и униженные, - продолжает разговор директор шелтера. - Мы уверенны, безвыходных ситуаций не бывает: главное, чтобы в трудную минуту было кому подставить плечо. Наш центр на протяжении последних лет становится этим «плечом», на которое всегда может опереться любая женщина, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации.

Брошенные на произвол судьбы

Пообщавшись с женщинами, проживающими в шелтере, я поняла, что нет предела жестокости, бесчеловечности и безразличия по отношению к жене и детям. Об этом может поведать судьба 29-летней Севары (имя изменено), которая долгие годы была сексуальным товаром для родной матери.

В 11-летнем возрасте Севару домогался родной дядя. Спустя год мать вместе с дочерью уехала в Навои, где девочка по наставлению матери зарабатывала на продаже «собственного тела». В результате, в 14-летнем возрасте Севара родила ребёнка, которого мать (по рассказам женщины) продала. Это беззаконие продолжалось и в России, где мать «реализовала» дочь андижанскому парню, который сжалился над ней и привел девушку в родной дом в качестве невестки. Спустя годы у молодой пары родилась дочка, а затем и близняшки. Счастливый брак не продлился долго. Вскоре начались ссоры, которые переросли в скандалы. В результате женщина осталась на улице с тремя детьми. Так, в октябре прошлого года она попала в шелтер.

По словам директора, в настоящее время решается вопрос о выделении Севаре и ее детям двухкомнатной квартиры. Положительно был решен и вопрос о взыскании алиментов от мужа. Близняшки Фатима и Зухра -устроены в детский сад, а самая старшая девочка в сентябре пойдет в школу.

Среди постояльцев и 40-летняя Нодира, которая осталась на улице с полуторагодовалым сыном. Женщине тоже не повезло с мужем, который всячески издевался и избивал ее на глазах у старших детей.

- Я очень рано вышла замуж, - говорит Нодира. - Отец предопределил мою судьбу и велел мне выйти замуж за дальнего родственника. С самого начала семейная жизнь пошла наперекосяк. Муж злоупотреблял алкоголем, его пьянство перерастало в агрессию по отношению ко мне. Однажды моему терпению пришел конец, и я буквально убежала из дома. К родителям возвращаться не было смысла, никто меня там не ждал, правда, на тот момент у меня были дети, но мне пришлось их оставить. Я не хотела, чтобы они мучились, скитаясь по улицам вместе со мной. Я начала искать работу, хваталась за всё, что предложат. Кому-то нужно подмести двор, помыть посуду и т.д. Ночлега у меня тоже не было, приходилось искать местечко у подъездов, в подвале, пока тебя не выгонят.

Однажды я познакомилась с мужчиной, который предложил жить вместе с ним. Я охотно согласилась... Прожив с ним некоторое время, поняла, что снова ошиблась с выбором. Муж стал избивать меня, просить заработать денег. В один вечер после очередной ссоры он выгнал меня из дома. Так я попала в центр. Знаете о чём я сожалею? О том, что не получила образование, не смогла состоятся как хорошая мать и воспитать детей. Сейчас у меня на руках сын, который вселяет мне надежду и заставляет исправить ошибки - начать жить заново.

Хотелось бы напомнить, что совсем недавно в стране была запущена Единая интерактивная национальная платформа AZIZ-AYOL.UZ, которая работает в круглосуточном режиме. На сайте указан короткий номер «телефона доверия» 1146, для женщин, переживших домашнее насилие. Кроме того, здесь в онлайн-режиме можно получить консультацию квалифицированных специалистов - психолога, психотерапевта, юриста и врача.