Ботанический сад СамГУ принят в Международную ассоциацию ботанических садов

Образованный в семидесятых годах прошлого века ботанический сад Самаркандского государственного университета занимает площадь 36 гектаров. В нем произрастают свыше 5 тысяч видов фруктовых и декоративных деревьев, кустарников и цветов.

Резиденция Международной ассоциации ботанических садов располагается в Лондоне, ее основная цель – охрана растений, размещенных в ботанических садах, проведение соответствующих научных исследований.

Принятие Ботанического сада СамГУ в данную ассоциацию послужит:

укреплению его сотрудничества с рядом ботанических садов мира, проведению специализированных мероприятий;

завозу и распространению не имеющихся в нашей стране декоративных и фруктовых деревьев;

широкой пропаганде на международном уровне информации о редких растениях нашей страны;

увеличению посещений туристами и гостями Самаркандской области ботанического сада;

организации конкурсов и конференций при участии профессоров и преподавателей, студенческой молодежи вузов Самарканда, осуществлению научных исследований в области естественных, точных и социальных наук, обогащению растительного мира, проведению полевых опытов над плодородностью почвы.

– В настоящее время в нашем ботаническом саду научные исследования проводятся не только учеными-исследователями университета, но и представителями других высших учебных заведений, – говорит директор ботанического сада, кандидат биологических наук, доцент Шухрат Хамрокулов. – Разработаны проекты по обновлению сада, популяризации лекарственных растений, строительству большой теплицы.

Для этого имеются все условия. Мы выращиваем различные декоративные деревья, чтобы украсить облик нашего города. Принятие Ботанического сада Самаркандского государственного университета в Международную ассоциацию ботанических садов в преддверии 30-летия независимости нашей Родины вызывает гордость у каждого из нас.

Уза