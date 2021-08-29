 В Самарканде состоялся концерт в честь 30-летия независимости

Праздничное мероприятие, посвященное 30-летию независимости нашей страны, прошло в амфитеатре «Мужиза» в Самарканде. Торжественное мероприятие открыл хоким области Э.Турдимов.

В своем выступлении глава вилоята рассказал о больших результатах, достигнутых в нашей стране за последние тридцать лет, в частности, о кардинальных изменениях в социально-экономической, культурной и образовательной жизни Самаркандской области. Э.Турдимов поздравил всех самаркандцев с большим праздником и пожелал благополучия в каждой семье.

Веселые детские песни и выступления военных, спортсменов и артистов добавили азарта мероприятию.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой.