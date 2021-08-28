Почему гибнет урожай хлопчатника в Самарканде?

Фермеры Нарпайского района Самаркандской области на грани разорения из-за отсутствия поливной воды. Пропадает несколько сотен гектаров посеянного хлопчатника. Ситуацию усугубляет жара и отсутствие осадков. Обычно вода на поля в этом регионе поступает из Нарпайского канала. Но в этом году фермерским хозяйствам, закрепленным за ООО "Мароканд сифат”, не повезло, с поливом большие проблемы.





Высохшие поля, гибнущие культуры и 35-градусная жара. Настоящая засуха. В районе почти все местные жители заняты в аграрном секторе. Однако не вся почва подходит для земледелия-она каменистая, и для полива требуется много воды.

В 2018 году кластером выращено 14922 тонны (20,9 центнера) хлопка на 7136 гектарах земли, а в 2019 году объем выращенного хлопка-сырца увеличился на более чем в два раза-31836 тонн, соответственно, расширились и площади, отведенные под хлопчатник-10717 га. Фермеры растеряны и не совсем понимают, как в этом году они столкнулись с подобной ситуацией. Из-за нехватки воды и отключения электроэнергии гибнет урожай, пропадает весь труд, проделанный с момента посева.

В апреле текущего года посевные площади хлопчатника составили 1600 гектаров земли, принадлежащей предприятию кластера. За прошедший период времени проводились все необходимые агротехнические мероприятия- 8-кратная культивация, 4-кратное углубление, обработка различными пестицидами, биологическими и химическими средствами. Словом, все, что зависит от агрономов и фермеров. Они утверждают, что причина отключения аграриев от поливной воды сводится именно к природным факторам.

По словам фермеров, подача воды началась 7 июня этого года, и на сегодняшний день полив осуществлен на 900 гектарах, а оставшиеся саженцы хлопка на 700 га перешли от засухи к цветению. Из-за нехватки воды и отключения электроэнергии эти 700 гектаров саженцев хлопка полностью высохли. Это, в свою очередь, приводит к неспособности фермерских хозяйств в этом районе выполнять свои договорные обязательства, сдать план и нести значительные убытки. Размер ущерба с каждого гектара достигает в среднем до четырехсот миллионов сумов.

Земледельцев даже не спасает современная водосберегающая технология. В целях экономии подачи воды в период с 2018 по 2020 годы была внедрена система капельного орошения на площади свыше двух тысяч гектаров, и с ее помощью выращивается хлопок-сырец.

Для применения данной технологии на хлопковых плантациях сооружены семь бассейнов, размер самого большого 160х70 метров. Водоем вмещает 72 800 тонн воды. Бассейн обшит мембраной, для откачки воды установлены пять насосов турецкого производства. При регулярном поступлении воды водоем наполняется за два-три дня. Однако, как говорят фермеры, из-за отключения электричества насосы перестают работать, соответственно, вода не поступает в бассейн.

В результате страдают не только дехкане, но и кластерные предприятия, а картина в целом в последующем негативно может отразиться на развитии экономики страны.

Зарина Хакбердиева