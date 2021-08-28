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  • 28 август 2021 17:54
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Подготовка к осенне-зимнему сезону

Заместитель Председателя Правления АО «Узтрансгаз» Анвар Олимов посетил Самаркандское управление магистральных газопроводов и ознакомился с процессом подготовки к осенне-зимнему сезону 2021-2022 годов. На газораспределительных станциях, обслуживаемых областным управлением, мероприятия в этом направлении продолжаются в соответствии с планом.

 


В ходе встречи проанализирована работа, проделанная с участием сотрудников отдела. Были даны соответствующие инструкции по аспектам, требующим внимания.

 

Было отмечено, что в данное время ведутся работы по реконструкции и модернизации газораспределительных станций ”Каттакурган" и "Самарканд шимолий". В частности, в связи с увеличением количества потребителей, подключенных к трубе в измерительной сети "Дагбит", измерительная сеть была заменена на трубу большего диаметра. В результате увеличились производственные мощности.

 

В то же время, все существующие технологические установки на станциях проходят проверку и покраску. Эти работы являются важным фактором стабильной работы станций в холодные погодные дни.

 

В тот же день был организован прием для юридических лиц. Анвар Олимов выслушал обращения 2 граждан. Проблема одного заявителя была решена на месте. Еще одно обращение находится под контролем и рассматривается его исполнение.

 

Зарина Хакбердиева


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