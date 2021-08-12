«Оборот сухофруктов и туры в Самарканд»: Делегация из Узбекистана в Калининграде налаживает деловые связи

В Калининград прибыла делегация из Узбекистана под руководством генконсула Республики в Санкт-Петербурге Алишера Бабаева. На западе России представители власти, творческой интеллигенции и бизнеса среднеазиатской страны налаживают связи в сфере предпринимательства и культуры. А накануне артисты из Самарканда выступили перед своими соотечественниками.

Обосновавшиеся в Калининграде узбеки на несколько часов вернулись на родину. Все общение во время концерта - на их родном языке. Ну а когда зазвучала песня про Самарканд, немногие смогли усидеть на месте.

Себя показать и на Калининград посмотреть. Такова цель делегации из Узбекистана. Среди ее представителей - замглавы Самаркандской области Батыр Нуруллаев. По его словам, одной встречи хватило, чтобы представители бизнеса узбекского города и калининградские предприниматели нашли общие интересы. Например, туризм и сельское хозяйство.

«Самарканд – это тоже очень старинный исторический город, которому уже почти 3 тысячи лет. Он ровесник Рима. И есть очень много, что показать для туристов из России. В том числе из Калининграда. Эти возможности свои мы и определили. 1.27 //2.40 Очень интересует поставка сухофруктов сюда. Было очень много представителей частного бизнеса, которые связаны именно с этой деятельностью. У нас были предприниматели, которые этим занимаются. У них точно получилось о чём-то договориться», – рассказал заместитель хакима Самаркандской области Батыр Нуруллаев.

В Калининграде немало рабочих мест занимают приезжие из Узбекистана. Их у нас около девяти тысяч человек – 90% от всех иностранцев. На встрече с крупнейшими работодателями делегаты обсудили вопросы трудовой миграции в условиях пандемии. Нашлись общие темы и для творческой интеллигенции из Калининградской области и среднеазиатского государства.





«В рамках пребывания этой делегации запланированы встречи с соотечественниками, концертные программы, выставки, выступления мастеров художественных изделий показательные. Мастера-ремесленники представят свое искусство», – рассказал глава узбекской диаспоры в Калининградской области Шукур Рашидов.

Программа знакомства с Калининградской областью и ее крупными предприятиями рассчитана на два дня. Бизнес-сообщество Узбекистана надеется уехать из области не только с хорошими впечатлениями, но с заключенными взаимовыгодными контрактами.