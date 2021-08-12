«Оборот сухофруктов и туры в Самарканд»: Делегация из Узбекистана в Калининграде налаживает деловые связи

В Калининград прибыла делегация из Узбекистана под руководством генконсула Республики в Санкт-Петербурге Алишера Бабаева. На западе России представители власти, творческой интеллигенции и бизнеса среднеазиатской страны налаживают связи в сфере предпринимательства и культуры. А накануне артисты из Самарканда выступили перед своими соотечественниками.
Обосновавшиеся в Калининграде узбеки на несколько часов вернулись на родину. Все общение во время концерта - на их родном языке. Ну а когда зазвучала песня про Самарканд, немногие смогли усидеть на месте.
Себя показать и на Калининград посмотреть. Такова цель делегации из Узбекистана. Среди ее представителей - замглавы Самаркандской области Батыр Нуруллаев. По его словам, одной встречи хватило, чтобы представители бизнеса узбекского города и калининградские предприниматели нашли общие интересы. Например, туризм и сельское хозяйство.
В Калининграде немало рабочих мест занимают приезжие из Узбекистана. Их у нас около девяти тысяч человек – 90% от всех иностранцев. На встрече с крупнейшими работодателями делегаты обсудили вопросы трудовой миграции в условиях пандемии. Нашлись общие темы и для творческой интеллигенции из Калининградской области и среднеазиатского государства.
Программа знакомства с Калининградской областью и ее крупными предприятиями рассчитана на два дня. Бизнес-сообщество Узбекистана надеется уехать из области не только с хорошими впечатлениями, но с заключенными взаимовыгодными контрактами.