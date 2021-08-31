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  • 28 август 2021 16:01
  • 31

Визит делегации Самаркандской области Республики Узбекистан в Санкт-Петербург

Делегация Самаркандской области Республики Узбекистан под руководством заместителя хокима Самаркандской области Нуруллаева Б.У. побывала в Санкт-Петербурге.

 

Визит делегации Самаркандской области Республики Узбекистан в Санкт-ПетербургВизит делегации Самаркандской области Республики Узбекистан в Санкт-Петербург

 

В первый день визита в Смольном состоялась встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Григорьева Е.Д. с Нуруллаевым Б.У. 


Стороны подробно обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области трудовой миграции, туризма, культуры. Особое внимание было уделено взаимодействию в области организованного набора граждан, обмену опытом по реализации международной программы 
по обеспечению безопасного туризма "SafeTravels" (безопасные путешествия), повышению квалификации в сфере гостеприимства.


Также представители Самаркандской области были приглашены к участию в мероприятиях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, запланированного к проведению в период с 11 по 13 ноября 2021 года.

 

Визит делегации Самаркандской области Республики Узбекистан в Санкт-Петербург

 

Визит делегации Самаркандской области продлится до 31 августа 2021 года. В ходе визита запланированы переговоры в Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга. Также делегация посетит регионы СЗФО РФ.


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