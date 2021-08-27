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  • 28 август 2021 9:17
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В Пастдаргоме открылся новый комплекс

В Пастдаргомском районном отделе по делам обороны Национальной гвардии сооружен конноспортивный комплекс.

 

В Пастдаргоме открылся новый комплекс

 

Выступавшие на организованном в этой связи мероприятии заместитель начальника Главного управления охраны Национальной гвардии З.Буранов, начальник областного управления Национальной гвардии Л.Яхшиликови хоким района Ш.Худойбердиевотметили, что принятые 5 августа постановления Президента "О мерах по организации деятельности Школ наездников” и "О Государственной программе развития коневодства, конного спорта, современного пятиборья и поло в Узбекистане до 2025 года” способствуют дальнейшему развитию конного спорта.

 

В Пастдаргоме открылся новый комплекс

 В Пастдаргоме открылся новый комплекс

 

На открытии присутствовали воспитанники домов милосердия в Самарканде и SOS - Детские деревни.

 

В новом комплексе молодежь сможет заниматься конным спортом, троеборьем, поло, современным пятиборьем. Занятия будут проводить сотрудники Национальной гвардии.

 

Также в преддверии 30-летия независимости нашей Родины сдано административное здание Ургутского районного отдела по делам обороны Национальной гвардии.

 

Уза


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