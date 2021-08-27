По результатам прошедших семи туров лидируют шахматисты из Самарканда

Около восьмидесяти шахматистов с 10 стран мира четвертый день борются за первенство в международном турнире по шахматам «Кубок Сахибкирана». Соревнования начались 24 августа на базе действующего в Самарканде международного университета туризма «Шелковый путь».

Шахматные баталии проходят в форматах рапид и блиц. Призовой фонд турнира 50 тысяч долларов США.

В шахматном турнире участвуют игроки из таких стран, как Российская Федерация, Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, США, Казахстан и другие. Всего 18 международных гроссмейстеров, 10 мастеров спорта международного уровня и 10 мастеров спорта FIDE. По результатам прошедших семи туров лидируют два шахматиста из Самарканда. Они набрали по шесть очков.

Шахматный турнир не имеет возрастной категории-играют все, кто уверен в своих силах. Так, к примеру, 13-летний Акобирхон Саидалиев из Самарканда. Седьмой тур для него завершился победой. Играя черными фигурами, он победил шахматиста из Таджикистана.

Шахматные соревнования такого уровня в Самарканде проводятся впервые в соответствии с Указом Президента «О мерах по дальнейшему развитию и популяризации шахмат, а также совершенствованию системы подготовки шахматистов». Согласно документу, следующий шахматный турнир состоится в конце сентября в городе Ташкенте.

Зарина Хакбердиева