В новом учебном году количество школ в области превысит 1260

Об этом сообщила начальник областного управления народного образования Зебинисо Шодиева на общем собрании Августовского педагогического совета, который состоялся перед началом2021-2022 учебного года. На мероприятии, прошедшем в онлайн формате через платформу Zoom, говорилось о достижениях года и перспективах на будущее.

Начальник ОблУНО отметила, что в рамках инвестиционной программы 39 школам выделено 163,3 миллиарда сумов. В рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» в 27 школах продолжаются строительно-ремонтные работы на сумму 49,7 млрд. сумов. На строительство и ремонт 31 общеобразовательной школы области и 26 филиалов школ Кошрабатского района выделено 108 млрд сумов.

Народное образование Самаркандской области в национальном рейтинге 2019 года занимало 13 место, сказала З.Шодиева. В результате эффективных мер, направленных на повышение качества образования, наш регион в 2020 году поднялся на четыре позиции и занял девятое место в стране. Однако уровнем знаний педагогических работников в системе народного образования Самарканда, конечно, похвастаться нельзя.

На сегодняшний день из 56 370 учителей, работающих в системе народного образования области, 1875 являются учителями высшей категории, 7 133 - первой категории, 13 645 - второй категории, а квалификация учителей за последние три года составила 16,1. %.

Также совместно с высшими учебными заведениями разработан механизм внедрения «самаркандского опыта» для повышения качества образования в общеобразовательных школах региона, дальнейшего увеличения количества выпускников, поступающих в высшие учебные заведения.В частности, в 70 школах Ургутского и Пастдаргомского районов, 16 районов и городов работают опытные профессора и преподаватели из 10 вузов области.

В начале августа текущего года принят на работу 51 учитель высшей и первой категории из Андижанской, Наманганской и Ферганской областей. Они будут преподавать в отдаленных и общеобразовательных школах с низким уровнем образования в Каттакурганском, Кошрабатском и Нурабадском районах. Как сообщила З.Шодиева, также заключены трудовые договоры с 14 учителями высшей, первой и второй категорий из Бухарской и Навоийской областей.

В 2020-2021 учебном году на курсах переподготовки прошли обучение 140 психологов-неспециалистов. Рабочая тетрадь «Ранняя профориентация» для учащихся 7-11 классов апробирована в Булунгурском районе.1600 детей с инвалидностью в Самаркандской области, обучающиеся на дому, получили материальную помощь. В частности, 9 учащихся получили инвалидные коляски, 3 - ноутбуки и 2 - швейные машинки.

Кроме того, 571 из 645 учеников, окончивших с отличием общеобразовательные школы региона в 2020-2021 учебном году, были награждены золотой и 74 серебряной медалями. Более 247 выпускников 11 классов досрочно стали студентами престижных вузов республики и зарубежья. Среди них есть те, кому посчастливилось учиться во всемирно известных Гарвардском и Оксфордском университетах.

Как сказала З.Шодиева, в новом 2021-2022 учебном году общеобразовательные школы Самаркандской области продолжат работать в гибридной форме. В зависимости от карантинной ситуации в школе центры санитарно-эпидемиологического надзора по решению местных кенгашей могут предложить перевести школу на удаленную форму обучения. В таких случаях дети смогут учиться из дома.