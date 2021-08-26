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  • 26 август 2021 23:13
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Информация о массовых беспорядках в Ургуте, в которых приняли участие свыше 1,6 тысячи человек, оказалась фейком

Информация о массовых беспорядках в Ургуте, в которых приняли участие свыше 1,6 тысячи человек, оказалась фейкомИнформация о массовых беспорядках в Ургуте, в которых приняли участие свыше 1,6 тысячи человек, оказалась фейком, сообщает Podrobno.uz.

 

Напомним, что накануне в мессенджере Телеграм стало распространяться сообщение, о том, что в Ургуте проходят массовые беспорядки, было сожжено 11 автомобилей, в том числе патрульный УАЗ.

 

Власти Узбекистана опровергли эту информацию.

 

"В социальных сетях и мессенджере Telegram распространяется информация о том, что якобы около 1600 человек вызвали беспорядки в Ургутском районе Самаркандской области, а также повредили 11 автомобилей, используемых сотрудниками МВД и Национальной гвардии. Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении властей.

 

Напомним, что в Узбекистане призывы к массовым беспорядкам через интернет наказываются тюремным сроком от 5 до 10 лет.


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