Информация о массовых беспорядках в Ургуте, в которых приняли участие свыше 1,6 тысячи человек, оказалась фейком, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, что накануне в мессенджере Телеграм стало распространяться сообщение, о том, что в Ургуте проходят массовые беспорядки, было сожжено 11 автомобилей, в том числе патрульный УАЗ.

Власти Узбекистана опровергли эту информацию.

"В социальных сетях и мессенджере Telegram распространяется информация о том, что якобы около 1600 человек вызвали беспорядки в Ургутском районе Самаркандской области, а также повредили 11 автомобилей, используемых сотрудниками МВД и Национальной гвардии. Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении властей.

Напомним, что в Узбекистане призывы к массовым беспорядкам через интернет наказываются тюремным сроком от 5 до 10 лет.