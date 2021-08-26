Пьяный мужчина разгромил салон красоты в Самаркандской области

Происшествие случилось в махалле «А.Курбонов» 11 августа в 17:00 часов. Пьяный А.Ж. начал оскорблять Г.С., которая разговаривала по телефону у салона красоты рядом со столовой «Афсона». Завязалась ссора, во время которой А.Ж. нанес телесные повреждения Г.С. и ее матери.

На этом мужчина не успокоился и вместе со своими спутниками разбил окна и двери салона красоты. Все участники скандала были пойманы и доставлены в ОВД, их личности установлены.

12 августа в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области.

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