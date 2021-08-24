В Самарканде открыто Агентство по популяризации изучения иностранных языков

В Самаркандском отделении Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров прошла международная научно-практическая конференция Shaping the Science – 3. Это уникальное региональное мероприятие для студентов, преподавателей и исследователей из Центральной Азии и других регионов, направленное на расширение существующих знаний и практики лингвистических исследований. Цель состоит в том, чтобы понять, какие исследования необходимо провести во время пандемии и какие темы актуальны в данный момент.
В работе конференции приняли участие школьники, студенты, исследователи, через платформу ZOOMприсоединились также британские, американские, украинские, российские и другие зарубежные спикеры. Слушая доклады таких лингвистов, как Венди Арнольд (ELT-Consultants), Грегг Сотиропулос (издательский дом MM) и Мухаммадхан Солиев (Innovation Residence), участники узнали не только о повседневной преподавательской и исследовательской работе опытных спикеров из других стран, но и имели возможность задавать интересующие их вопросы.
Агентство по популяризации изучения иностранных языков предоставляет возможность самосовершенствования и изучения английского языка не только готовым кадрам и преподавателям вузов, но и абитуриентам, желающим стать студентом высшего учебного заведения страны и топ-университетов мира.
Кроме того, агентство будет создавать массовый контент — анимацию, видеоролики, мобильные игры, развлекательные программы — чтобы с детства сформировать склонность к обучению иностранных языков.
О работе международной конференции, помимо местных телеканалов и веб-сайтов, расскажут также представители СМИ из Греции, Украины и России.
Зарина Хакбердиева