В Самарканде открыто Агентство по популяризации изучения иностранных языков

В Самаркандском отделении Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров прошла международная научно-практическая конференция Shaping the Science – 3. Это уникальное региональное мероприятие для студентов, преподавателей и исследователей из Центральной Азии и других регионов, направленное на расширение существующих знаний и практики лингвистических исследований. Цель состоит в том, чтобы понять, какие исследования необходимо провести во время пандемии и какие темы актуальны в данный момент.





-Сегодня мы проводим третью международную конференцию, которая служит платформой для обмена опытом и мнением обучающейся молодежи, иностранных экспертов, преподавателей вузов, -говорит Мухамадхон Солиев, руководитель Самаркандского отделения Агентства по популяризации изучения иностранных языков. -Конференция включает в себя очень много интересных тем-авиацию, инженерию, медицину. Центром всего этого является английский язык. Для этого мы пригласили специалистов ведущих вузов мира, чтобы они представили свою точку зрения о том, как должен выглядеть современный мир науки, на какие сферы нужно больше обратить внимание, как правильно писать научные статьи на иностранном языке, чтобы о достижениях Узбекистана знал весь мир и т.д.

В работе конференции приняли участие школьники, студенты, исследователи, через платформу ZOOMприсоединились также британские, американские, украинские, российские и другие зарубежные спикеры. Слушая доклады таких лингвистов, как Венди Арнольд (ELT-Consultants), Грегг Сотиропулос (издательский дом MM) и Мухаммадхан Солиев (Innovation Residence), участники узнали не только о повседневной преподавательской и исследовательской работе опытных спикеров из других стран, но и имели возможность задавать интересующие их вопросы.

-Как сказал наш президент, каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должен знать в совершенстве минимум два иностранных языка, поскольку Узбекистан поставил цель стать конкурентоспособным государством,-рассказывает Диера Юнусова, старший преподаватель Самаркандского института ветеринарной медицины. –Исходя из этого Агентство по популяризации изучения иностранных языков организовывает экзамены для преподавателей вузов Самарканда, чтобы повысить уровень качества их знаний. Успешно прошедшим тестовые испытания будут выданы сертификаты.

Агентство по популяризации изучения иностранных языков предоставляет возможность самосовершенствования и изучения английского языка не только готовым кадрам и преподавателям вузов, но и абитуриентам, желающим стать студентом высшего учебного заведения страны и топ-университетов мира.

Кроме того, агентство будет создавать массовый контент — анимацию, видеоролики, мобильные игры, развлекательные программы — чтобы с детства сформировать склонность к обучению иностранных языков.

О работе международной конференции, помимо местных телеканалов и веб-сайтов, расскажут также представители СМИ из Греции, Украины и России.

Зарина Хакбердиева