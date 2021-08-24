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  • 24 август 2021 15:06
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В новом учебном году количество школ в области превысит 1260

Об этом сообщила начальник областного управления народного образования Зебинисо Шодиева на общем собрании Августовского педагогического совета, который состоялся перед началом2021-2022 учебного года.

 

В новом учебном году количество школ в области превысит 1260

 

 

На мероприятии, прошедшей в онлайн формате через платформу Zoom, говорилось о достижениях года и перспективах на будущее.

 

Начальник ОблУНО отметила, что в рамках инвестиционной программы 39 школам выделено 163,3 миллиарда сумов. В рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» в 27 школах продолжаются строительно-ремонтные работы на сумму 49,7 млрд. сумов. На строительство и ремонт 31 общеобразовательной школы области и 26 филиалов школ Кошрабатского района выделено 108 млрд сумов.

 

В новом учебном году количество школ в области превысит 1260

 

 

Народное образование Самаркандской области в национальном рейтинге 2019 года занимало 13 место, сказала З.Шодиева. В результате эффективных мер, направленных на повышение качества образования, наш регион в 2020 году поднялся на четыре позиции и занял девятое место в стране. Однако уровнем знаний педагогических работников в системе народного образования Самарканда, конечно, похвастаться нельзя.

 

На сегодняшний день из 56 370 учителей, работающих в системе народного образования области, 1875 являются учителями высшей категории, 7 133 - первой категории, 13 645 - второй категории, а квалификация учителей за последние три года составила 16,1. %.


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