В Самарканде на один официальный офис Oriflame стало больше. Его торжественное открытие состоялось в минувшее воскресенье в кругу людей, влюбленных в красоту. Почетным гостем вечера была бриллиантовый директор компании Зайнаб Валиева.

Атмосферу праздника в этот день задавала Дилрабо Хамзаева, которая, разделяя лидерство, вместе с представителем Oriflame перерезала красную ленту. Это ознаменовало начало новой истории компании в Самарканде, где каждый желающий может присоединиться к миру красоты Oriflame.

Компания Oriflame объединяет людей и дает возможность развиваться, делать бизнес своей мечты, зарабатывать и путешествовать по миру. Частью большой команды может стать каждый от 14 лет и старше-стоит лишь зарегистрироваться в компании и стать ее участником. Именно так поступила три года назад основатель сегодняшнего центра поддержки лидерства. Молодая предпринимательница Дилрабо Хамзаева уверенно шла к своей цели, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.

-Я работаю в Oriflame уже три года,-говорит Дилрабо Хамзаева. –После того, как в Узбекистане открылось официальное представительство компании, работать стало намного легче. Мы вправе сами заказывать продукцию через электронную платформу, вносить платежи онлайн. В мире существует очень много компаний, представляющих косметику и предметы личной гигиены, однако, косметика Oriflame придерживается основному принципу компании – « натуральная шведская косметика». Именно поэтому я решила работать здесь. Еще одним важным для меня удобством является то, что можно вести бизнес не выходя из дома.