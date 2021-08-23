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  • 23 август 2021 16:13
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В Самарканде на один официальный офис Oriflame стало больше

В Самарканде на один официальный офис Oriflame стало больше. Его торжественное открытие состоялось в минувшее воскресенье в кругу людей, влюбленных в красоту. Почетным гостем вечера была бриллиантовый директор компании Зайнаб Валиева.

 


 

Атмосферу праздника в этот день задавала Дилрабо Хамзаева, которая, разделяя лидерство, вместе с представителем Oriflame перерезала красную ленту. Это ознаменовало начало новой истории компании в Самарканде, где каждый желающий может присоединиться к миру красоты Oriflame.

 

Компания Oriflame объединяет людей и дает возможность развиваться, делать бизнес своей мечты, зарабатывать и путешествовать по миру. Частью большой команды может стать каждый от 14 лет и старше-стоит лишь зарегистрироваться в компании и стать ее участником. Именно так поступила три года назад основатель сегодняшнего центра поддержки лидерства. Молодая предпринимательница Дилрабо Хамзаева уверенно шла к своей цели, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.

 

-Я работаю в Oriflame уже три года,-говорит Дилрабо Хамзаева. –После того, как в Узбекистане открылось официальное представительство компании, работать стало намного легче. Мы вправе сами заказывать продукцию через электронную платформу, вносить платежи онлайн. В мире существует очень много компаний, представляющих косметику и предметы личной гигиены, однако, косметика Oriflame придерживается основному принципу компании – «натуральная шведская косметика». Именно поэтому я решила работать здесь. Еще одним важным для меня удобством является то, что можно вести бизнес не выходя из дома.

 

В тот день собравшиеся гости ознакомились с обновленной продукцией, смогли опробовать декоративную косметику. По завершению всех участников мероприятия угостили праздничным тортом.

 

Зарина Хакбердиева


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