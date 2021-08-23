В Самарканде на один официальный офис Oriflame стало больше. Его торжественное открытие состоялось в минувшее воскресенье в кругу людей, влюбленных в красоту. Почетным гостем вечера была бриллиантовый директор компании Зайнаб Валиева.
Атмосферу праздника в этот день задавала Дилрабо Хамзаева, которая, разделяя лидерство, вместе с представителем Oriflame перерезала красную ленту. Это ознаменовало начало новой истории компании в Самарканде, где каждый желающий может присоединиться к миру красоты Oriflame.
Компания Oriflame объединяет людей и дает возможность развиваться, делать бизнес своей мечты, зарабатывать и путешествовать по миру. Частью большой команды может стать каждый от 14 лет и старше-стоит лишь зарегистрироваться в компании и стать ее участником. Именно так поступила три года назад основатель сегодняшнего центра поддержки лидерства. Молодая предпринимательница Дилрабо Хамзаева уверенно шла к своей цели, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.
В тот день собравшиеся гости ознакомились с обновленной продукцией, смогли опробовать декоративную косметику. По завершению всех участников мероприятия угостили праздничным тортом.
Зарина Хакбердиева